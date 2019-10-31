TBMM Başkanı Şentop: "Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...

TBMM Başkanı Şentop: "Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...

Salondan genel plan detay TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unkonuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

31.10.2019 11:47
TBMM Başkanı Şentop:

Salondan genel plan detay

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye gelişi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'unkonuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı. (1)

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Ankara'nın en büyük eksikliği uluslararası düzeyde fuar düzenleyecek bir...
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