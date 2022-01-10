TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de gazetecilerle sohbeti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamentoda görev yapan gazetecileri ziyaret etti.
DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de gazetecilerle sohbeti
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamentoda görev yapan gazetecileri ziyaret etti. (2)