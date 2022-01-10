TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim" - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim"

AA - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de gazetecilerle sohbeti - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamentoda görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

DİYARBAKIR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM'de gazetecilerle sohbeti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamentoda görev yapan gazetecileri ziyaret etti. (2)

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim

TBMM Başkanı Şentop: TBMM'yi ve başkanlığı bir takım kampanyaların malzemesi olarak kullanılmasına müsaade etmeyeceğim

Son Dakika! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları hakkında Şentop'tan dikkat çeken çıkış: İç tüzüğün gereği yapılmalıdır

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 Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

Kılıçdaroğlu'nun desteğini beklediği Mustafa Şentop, canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi

AA - Son Dakika Haberleri

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