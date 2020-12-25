TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:35

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şentop, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 2020'ye damga vuran olayları yansıtan fotoğrafları inceleyerek, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

"Haber" kategorisindeki oyunu, İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namaz kılınmaya başlandığı gün çekilen, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" başlıklı fotoğrafa veren Şentop, diğer kategorilerdeki fotoğrafları da tek tek inceledi.

"Spor" kategorisinde UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda, Galatasaray'ın, İskoçya'nın Rangers takımıyla karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin hava topuna müdahale ettiği anı yansıtan "Galatasaray Avrupa sahnesinde" başlıklı fotoğrafı seçen Şentop, "yaşam" kategorisinde ise Suudi Arabistan'ın, Kovid-19'la mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem-i Şerif'e (Mescid-i Haram) her türlü ziyareti durdurması sonrasında çekilen "Kabe'de koronavirüs sessizliği" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

"Anadolu Ajansı dünyaya hitap eder hale geldi"

"Anadolu Ajansının, Türkiye'nin ilk ve her zaman en güçlü haber kurumu" olduğunu söyleyen Şentop, özellikle son zamanlarda Anadolu Ajansının birçok olayla ilgili gerek haber düzeyinde gerekse yorum ve değerlendirme düzeyindeki çalışmalarını yakından takip ettiğini belirtti.

Dünyada artık belli ajansların etkin olduğu, bütün haber kanallarını yönlendirdiğini dönemlerin eskide kaldığını vurgulayan Şentop, "Anadolu Ajansının farklı dillerde yaptığı çalışmalar, haberler, yorumlar da bence bütün dünyaya da hitap eder hale geldi." dedi.

Şentop, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 100. yılının, bu açıdan yeni bir dönemin belki başlangıcı olması temennisini ifade etti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin haklı davasını dünyaya duyurmak için kurulduğunu hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Meclis'te 23 Nisan 1920'den itibaren gerçekten çok heyecanlı ama entelektüel, ilgileri yüksek bir kadro olduğunu konuşmalardan takip edebiliyoruz. Milletvekillerinin ABD'de, İngiltere'de yayınlanan bir gazetedeki haberden kısa süre içinde haberdar olduklarını, onlara cevap verdiklerini, onlardan hareketle bazı dikkat çekmelerde bulunduklarını görüyoruz. Dünyayla bu kadar içli dışlı ve haklı davalarını bütün dünyaya ilan etme bakımından çok kararlı bir kadronun seslerini duyurabilecek böyle bir mecraya ihtiyaçları vardı. Anadolu Ajansı o dönemde böyle bir görevi üstlendi. Anadolu Ajansı aslında İstiklal Mücadelemizin bir parçası. Bugün de aynı misyonu daha güçlü, daha fazla imkana sahip olarak sürdürüyor."

TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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