TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Almanya'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
20.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:48
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Almanya'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz."
TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor."
Kaynak: AA