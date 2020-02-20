TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri...
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TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Almanya'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

20.02.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:48
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı 'da yaşanan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz."

TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop: "Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri...
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