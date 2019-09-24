TBMM Başkanı Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Friedrich ile görüştü - NUR
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
24.09.2019 17:39
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, Almanya Federal Meclisi Başkan Vekili Hans Peter Friedrich ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA