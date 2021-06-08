TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut müstesna iş birliği ruhunun bölgede barış, istikrar ve refahın tesisi bakımından da sağlam bir temel teşkil ettiğini söyleyerek, "İki yakın dost olan sayın cumhurbaşkanlarımız, ilişkilerimize her alanda ivme kazandırılması hususunda müşterek iradeye sahiptir. Bu iradenin bir tezahürü olarak Covid-19 salgınına rağmen ülkelerimiz arasındaki temaslar hız kesmemiştir. Stratejik ortaklığımızın önemli bir boyutunu parlamentolarımız arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) başta olmak üzere üyesi bulunulan parlamenter asamblelerde tesis edilen yakın ilişkilere dikkat çeken Şentop, "Ülkelerimiz arasında kazan-kazan prensibi temelinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimizin savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Covid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen ikili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yakın gerçekleşmiştir. Bu rakamı ilerleyen dönemlerde 10 milyar dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız" şeklinde konuştu.

Şentop, Kırım'ın toprak bütünlüğüne desteği devam ettirdiklerini belirterek, "Bu Türkiye'nin ilkesel bir duruşudur. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yapan Türk delegasyonu üyesi milletvekillerimizin bu konuda verdikleri imzaları ve ilkesel duruşumuzu tevsik eden girişimlerini sizler de takip ediyorsunuz. Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır" dedi.

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ise, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu kapsamındaki ilişkilerin şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladığını söyleyerek, "Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk Delegasyonu destekleriyle Kırım Tatar halkının haklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması için yasa tasarısı sunuldu. Karadeniz kelimesi geçti konuşmanızda, burada güvenlik ve savunma alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz. Ukrayna'da Yunus Emre Enstitüsü eğitim merkezi olarak ve başkonsoloslukta da eğitim kültürel bağlarının güçlendirerek yatırımlarımızı güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı