TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Ukrayna Delegasyonu Başkanı Maria Mezentseva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Şentop, görüşmede Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut müstesna iş birliği ruhunun bölgede barış, istikrar ve refahın tesisi bakımından da sağlam bir temel teşkil ettiğini söyleyerek, "İki yakın dost olan sayın cumhurbaşkanlarımız, ilişkilerimize her alanda ivme kazandırılması hususunda müşterek iradeye sahiptir. Bu iradenin bir tezahürü olarak Covid-19 salgınına rağmen ülkelerimiz arasındaki temaslar hız kesmemiştir. Stratejik ortaklığımızın önemli bir boyutunu parlamentolarımız arasındaki ilişkiler oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) başta olmak üzere üyesi bulunulan parlamenter asamblelerde tesis edilen yakın ilişkilere dikkat çeken Şentop, "Ülkelerimiz arasında kazan-kazan prensibi temelinde devam ettirdiğimiz ilişkilerimizin savunma sanayiinden eğitime, turizmden sağlık sektörüne geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Covid-19 salgınının getirdiği zorluklara rağmen ikili ticaret hacmimiz 5 milyar dolara yakın gerçekleşmiştir. Bu rakamı ilerleyen dönemlerde 10 milyar dolara yükseltme hedefimiz bulunmaktadır. Bu hedefe ulaşmak için Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir an önce imzalamalıyız" şeklinde konuştu.

Şentop, Kırım'ın toprak bütünlüğüne desteği devam ettirdiklerini belirterek, "Bu Türkiye'nin ilkesel bir duruşudur. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde görev yapan Türk delegasyonu üyesi milletvekillerimizin bu konuda verdikleri imzaları ve ilkesel duruşumuzu tevsik eden girişimlerini sizler de takip ediyorsunuz. Kırım Tatarları'nın yerli halk statüsünün kabulüyle Kırım Tatar Meclisinin statüsü konusundaki mevzuat çalışmalarına da önem atfettiğimizi vurgulamak isterim. Bu çalışmaların parlamentoya sunulduğunda gereken desteği bularak kanunlaşması Kırım Tatarları'nın temel beklentisidir. Sizlerin de gayretiyle atılacak bu adımlar, Kırım Platformu gibi girişimlerinize uluslararası desteği de şüphesiz artıracaktır" dedi.

AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ise, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Ukrayna-Türkiye Dostluk Grubu kapsamındaki ilişkilerin şimdiden çok verimli sonuçlar vermeye başladığını söyleyerek, "Özellikle AKPM çerçevesinde Kırım Platformu geliştirmesiyle ilgili imzalanan belgeyi ilk imzalayan vekiller arasında Türk vekiller vardır. Türk Delegasyonu destekleriyle Kırım Tatar halkının haklarının ihlalleriyle ilgili belgeyi geri değerlendirmeye ekleyebildik. Kırım Tatar halkının yerli halk olarak tanınması için yasa tasarısı sunuldu. Karadeniz kelimesi geçti konuşmanızda, burada güvenlik ve savunma alanında iş birliğini geliştirmek istiyoruz. Kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz. Ukrayna'da Yunus Emre Enstitüsü eğitim merkezi olarak ve başkonsoloslukta da eğitim kültürel bağlarının güçlendirerek yatırımlarımızı güçlendirmek istiyoruz" diye konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Yunanistan, Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeyecek
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 91 kişi yaşamını yitirdi
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Yunanların kendi aralarında fısır fısır konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Rıza Çalımbay Merih Demiral Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TBMM Başkanı Şentop, AKPM Ukrayna Delegasyonu Başkanı Mezentseva ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 19:07:50. #1.14#

title