TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Pasquier ile görüştü

25.10.2019 11:15

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strasbourg'da Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamento Başkanları toplantısına katılmak üzere geldiği Fransa'nın Strasbourg kentinde temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Şentop, bugünkü temasları kapsamında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier ile bir araya geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA