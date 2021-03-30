TBMM Başkanı Şentop, AKPM Başkanı Daems ile görüştü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Rik Daems ile bir araya geldi.

Meclis Başkanı Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen AKPM Başkanı Rik Daems ile görüştü. Şentop, AKPM Genel Kurulunun 25-28 Ocak 2021 tarihlerinde düzenlenen kış oturumunda yeniden başkan seçilen Daems'i tebrik ederek, AKPM'nin uluslararası teşkilatlar bakımından parlamenter diplomasinin beşiği ve bütün mensupları için bir çatı olduğunu söyledi. Türkiye'nin, AKPM'nin kurulması ve faal hale gelmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Şentop, "Zorlu bir coğrafyada bulunan, suhuletle yürütülen komşuluk politikasının öneminin ve kıymetinin bilincinde olan bir ülke olarak komşuluk politikasını Avrupa Konseyi'nin iş birliği araçları müktesebatına kazandırdık. Bunun AKPM boyutunda daha etkili bir şekilde hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Milletvekillerimiz, AKPM çatısı altında, nüfusu 800 milyonu aşan büyük Avrupa ailesinin fertlerinin müşterek faydasını gözeten birçok önemli çalışmada geçmişte olduğu gibi bugün de yer almaktadır" dedi.

'DENETİM SÜRECİNDEN ÇIKMAK İSTİYORUZ'Türkiye'nin, AKPM'nin denetim sürecinden çıkmak istediğini vurgulayan Şentop, "Denetim sürecinden çıkma hususunda kararlıyız. Bu hedefimiz, siyasi reform gündemimizin üst sıralarında yer almaktadır. Sizin de AKPM'de bu gayretlerimize destek vermenizi ve çalışmalarımızı objektif bir perspektiften değerlendirmenizi bekliyoruz. AKPM, bir takım maksatlı çevreler tarafından ülkemizi hedef alan siyasi saikli girişimlere alet edilmektedir. Ülkemize yönelik eleştiriler haksız ve maksatlıdır. Hazırlanan raporlar ve bazı beyanatlar eleştiri haddini aşmıştır" diye konuştu.'KABUL EDİLEMEZ BEYANLAR'Şentop ayrıca, Türkiye Eş-Raportörlerinden Thomas Hammarberg'ın katıldığı çevrimiçi bir etkinlikte; PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik kabul edilemez beyanlarda bulunduğunu hatırlatarak, "Eş-Raportör Howell ise, son Genel Kurulda 'Tamamlayıcı Ortak Prosedür'ün ülkemiz aleyhine kullanılmasının arzu edildiğini dile getirmiştir. Hatta başka bir vesileyle Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna adayımız Leyla Kayacık'ı 'Truva Atı' olarak nitelendirmiştir. Bu tarafgir tutumu sergileyen Türkiye Eş-Raportörleri Hammarberg ve Howell görevlerini nasıl layıkıyla sürdüreceklerdir? Türkiye karşıtı bu hasmane tutumlar eş-raportörlerden beklenen objektifliğe ve bağımsızlığa gölge düşürmektedir. Sizden, adı geçenlere davranış kurallarını hatırlatmanızı rica ediyorum. Söz konusu açıklamalar, tarafsız ve objektif bir denetim raporu beklentimizi ciddi manada zayıflatmıştır" ifadelerini kullandı.DAEMS: TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNEMLİAKPM Başkanı Rik Daems ise, "Meclis başkanlarıyla yapmış olduğum görüşmelerde şu anda Avrupa'nın çok gündeminde olmayan belirli konuları, bir dizi sorunları dile getirdiler. Türkiye ziyareti benim için çok önemli bir ziyaret; çünkü Türkiye, Avrupa Konseyinin çok önemli bir üye ülkesi. Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi sizler Avrupa Konseyine ilk katılan ülkelerden bir tanesisiniz. Hatta Avrupa Konseyinin kurucu üyelerinden ve konseyin ilkelerinin kurucularından olan ülkelerden bir tanesisiniz" dedi.Öte yandan Şentop, Daems ile birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ziyaret etti. Şentop, TBMM Genel Kurul Salonunda da Daems'e çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR