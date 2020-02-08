TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi
Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi - Haber

TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşma TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

08.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 22:47
TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi

'de muhtarlar ile buluşma

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TEKİRDAĞ - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şarköy'de muhtarlar ile buluşmasında KKTC Cumhurbaşkanı 'nın Türkiye ve KKTC ile ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, Akıncı'nın açıklamalarına tepki gösterdi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler