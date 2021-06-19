TBMM Başkanı Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına yönelik saldırıyı kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyliyle düzenlenen saldırıyı kınadı.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu