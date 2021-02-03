TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi...

TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar."