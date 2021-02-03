TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi...
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TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi...

03.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:58
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar."

TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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