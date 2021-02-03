TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi...
03.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:58
TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar."
TBMM Başkanı Şentop: "(AİHM'in Demirtaş kararı) AİHM'in yetkilerini ve teamüllerini, oluşmuş istikrarlı kararlarını aşan, onun dışına çıkan siyasi çağrı gibi bir karar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu