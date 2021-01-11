TBMM Başkanı Şentop, Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yüksek mimar Profesör Doktor Ahmet Vefik Alp'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Ülkemizin yetiştirdiği önemli mimarlardan Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp'in ani ölümünü büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay