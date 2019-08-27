TBMM Başkanı Şentop Ahlat'taki Malazgirt Zaferi etkinliklerine katıldı

27.08.2019 03:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendini bilmezlerin, terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Her köşesinden tarih fışkıran Ahlat'ın asaletin ve yüce bir manevi iklimin şehri olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm bu birikimine, zenginliğine rağmen Ahlat maalesef senelerce kaderine unutulmuş bir şehrimizdir." dedi.

Tarihi 1923'ten başlatan zihniyetin Ahlat'a da gereken kıymeti vermediğini dile getiren Erdoğan, "Türk milletinin ruh köküyle bağını kesmek isteyenler diğer pek çok değerimiz gibi Ahlat'ı da ihmal etti, görmezden geldi. Nasıl kütüphanelerimizdeki gibi nadide eserler hurda diye yabancılara satılmışsa Ahlat gibi yaşayan kütüphaneler de yıllarca umursanmadı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenledikleri etkinliklerle Ahlat'ın makus tarihini değiştirmeye çalıştıklarına işaret ederek, "Bu külliyemizle beraber çevresinde butik birkaç otel de yapacağız. Bu kabristanları ziyarete gelenler inşallah oralarda iskan etme imkanı da bulsunlar. Ahlat'ı daha iyi tanısınlar." dedi.

Malazgirt Zaferi'ni manasına uygun şekilde kutlarken Ahlat'ın kadim mirasının da daha yakından tanınmasını sağladıklarını vurgulayan Erdoğan, "Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak bilinen tarihi eserleri UNESCO listesine aldırmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Malazgirt Savaşı'nın yaşandığı bölgeyi de Milli Park olarak ilan ederek örnek bir yer haline getirdiklerini belirten Erdoğan, "Geçen sene Cumhurbaşkanlığı olarak burada Ahlat'ın gururu olacak sembol bir eserin inşaatına başladık. Atamız Sultan Alparslan'dan ilhamla Ahlat'ta 10 dönüm arazi üzerine bin 71 metrekare oturma alanına sahip bir Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni kuruyoruz. Bu inşaatla ilgili çalışmaları çok yakından takip ediyorum. Birileri rahatsız olsa, engellemeye çalışsa da inşallah biz bu otağı ilçemize kazandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek süreçte Ahlat'ın tarihi kimliğini güçlendirecek ve sahip olduğu zengin mirasın gençlere aktarılmasını sağlayacak faaliyetlere hız vereceklerini anlatan Erdoğan, Ahlat'ın Türk tarihindeki önemine uygun şekilde tanınması, bilinmesi ve hak ettiği konuma ulaşması gerektiğini belirtti.

"Ata sporlarımıza sahip çıkacağız"

Erdoğan, sanat ile spor, tarih ile kültür, mimari ile müziğin birbirinin tamamlayıcısı olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihi şehirlerimize nasıl sahip çıkıyorsak, ecdat mirası ata sporlarımıza da aynı hassasiyetle sahip çıkacağız. Güreş, binicilik, okçuluk gibi ata sporlarımızın hepsinde hayata dair belli ilkeler, kurallar, belli ahlaki ve insani değerler vardır. Osmanlı Dönemi'nde ok meydanına abdestsiz ve sarhoş girilmesi yasaktı. Okçular, kabza sınavında kabiliyetleri yanında ahlak ve karakterleriyle de imtihan edilirlerdi. Pehlivanların ferdi hayatlarında da civan mert olmaları beklenirdi."

Ata sporlarıyla ilgili pek çok kural, kaide ve prensip bulunduğuna işaret eden Erdoğan, geleneksel spor dallarının ihyasının bu değerlerin inşası, bu sporların yaygınlaşmasının kültürle olan bağların güçlenmesi, daha fazla insan tarafından icrasının da tarihi hafızanın yeniden canlanması demek olduğunu kaydetti.

Erdoğan, bu alanda son dönemde farklı bir ivme yakaladıklarını belirterek, yılların ihmalini giderecek, ata sporlarını tanıtacak birçok projeyi devreye aldıklarını, Okçular Vakfı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun çok kıymetli çalışmalara imza attığını söyledi.

Gelecek yıl dördüncüsü yapılacak Dünya Göçebe Oyunları'nın ev sahibinin Türkiye olacağını belirten Erdoğan, böylece Türk dünyası ile bir araya gelerek dostluk ve muhabbet bağlarının yenilenme imkanı bulunacağını ifade etti. Erdoğan, Okçular Vakfı'nın Malazgirt'te olduğu gibi Ahlat'ta da güzel bir çalışma ortaya koyduğunu belirterek, gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"82 milyon bir ve beraber olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada hep beraber bir kez daha millet olmanın, kardeş olmanın bir ve beraber olmanın şuuruna erdiklerini belirterek, "Ahlat ile Lefkoşa'nın, Söğüt ile Malazgirt'in, Girne ile İstanbul'un kaderdaşlığının tekrar farkına vardık." diye konuştu.

Sultan Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'ndan sonra "Size öyle bir vatan bıraktım ki ebediyen sizin olacaktır." dediğini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz de o büyük destanın 948'inci yıl dönümünde tüm dünyaya Anadolu'nun ebedi ve ezeli yurdumuz olduğunu haykırdık. Malazgirt'ten aldığımız cesaretle, Ahlat'tan aldığımız ilhamla inşallah kutlu yolculuğumuzu daha kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Tıpkı 9,5 asır önce Malazgirt'te, bir asır önce Çanakkale'de olduğu gibi bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz.

Hiç kimsenin bizi bölmesine, bizi birbirimize düşürmesine, 82 milyonun fertleri arasına nifak tohumları ekmesine fırsat vermeyeceğiz. Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen o kendini bilmezlerin, terör örgütlerinin bizimle hedeflerimiz arasına girmesine müsaade etmeyeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik, dirlik ve bağımsızlığımızın teminatı olan rabiamıza dört elle sarılacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz, 82 milyon bir ve beraber olarak Malazgirt ruhuna sahip çıkacağız. Şunu unutmayın, biz bu dört ilkeye sarılırsak kimse bizi bölemez. Biz bir olursak, iri olursak, diri olursak, kardeş olursak biliniz ki Cumhur İttifakı çok daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, konuşmasını Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri anarak ve Okçular Vakfı'na organizasyon için teşekkür ederek tamamladı.

Notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki konuşması öncesinde Ahlat'ta Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti, ilçede devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Erdoğan, konuşması öncesinde tören alanında kurulan han otağında bir süre oturdu.

Ahlat Çarho mevkisi etkinlik alanındaki programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mili Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı milletvekilleri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA