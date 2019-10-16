TBMM Başkanı Şentop, AGİTPA Başkanı George Tsereteli'yi kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
16.10.2019 15:25
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı George Tsereteli'yi ve beraberindeki heyeti kabul etti.
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Kaynak: DHA