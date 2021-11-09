TBMM Başkanı Şentop, AGİT-PA Başkanı Cederfelt ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA) Başkanı Margareta Cederfelt ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Meclis'te AGİT-PA Başkanı Margareta Cederfelt ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. TBMM Başkanı Şentop, AGİT-PA tarafından kabul edilen bazı raporlarda ve toplantılarda yapılan konuşmalarda, bazı İslami kavramların siyasi saiklerle terörle bağdaştırıldığına şahit olduklarını söyledi.

Daha sonra göç sorununa değinen Şentop, Avrupa Birliği'nin halen yükümlülüklerini yerine getirmediğini hatırlatarak, hiçbir ülkenin böyle büyük bir göç yükünü ve baskısını sonsuza kadar devam ettiremeyeceğini ifade etti.