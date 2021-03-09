TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Tarım, Hayvancılık ve Sulama Bakanı Ahady'i kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve Afganistan'ın, sevinçte ve kederde her zaman birlik, beraberlik içinde hareket ettiğini belirterek, "Afganistan'ın ve Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşması canıgönülden temennimizdir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ve Afganistan'ın, sevinçte ve kederde her zaman birlik, beraberlik içinde hareket ettiğini belirterek, "Afganistan'ın ve Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşması canıgönülden temennimizdir." dedi.

Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Anwar-ul Haq Ahady ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde konuşan Şentop, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı olduğunu anımsatarak heyeti, bu özel yılda TBMM'de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye ve Afganistan'ın, sevinçte ve kederde her zaman birlik, beraberlik içinde hareket ettiğini dile getiren Şentop, "Afganistan'ın ve Afgan kardeşlerimizin uzun zamandır beklediği barış, huzur ve istikrara kavuşması canıgönülden temennimizdir." diye konuştu.

Şentop, hayvancılık ve tarımsal ürün çeşitliliğinin giderek azaldığı dünyada pek çok ülkenin, gıda güvenliği konusunu bir ulusal güvenlik meselesi olarak gördüğünü, bu doğrultuda yeni stratejiler ve politikalar ürettiğini anlattı.

Türkiye'nin coğrafi yapısının, zengin ve verimli bir tarımsal üretim için büyük avantajlar sunarken jeopolitik konumunun da dünya tarımı için önemli bir köprü görevi gördüğüne işaret eden Şentop, "Ziyaretinizin, Türkiye ile Afganistan'ın tarım alanındaki ilişkilerinin daha da gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağına, iş birliği gerektiren yeni projelere zemin hazırlayacağına eminim. İmzalamış olduğunuz Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın da bu minvalde katkı sağlayacağı açıktır. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki üst düzey temasların sıklaştırılmasının, ikili ilişkilerin daha üst seviyelere çıkarılmasında önemli bir unsur olduğunu söyleyen Şentop, TBMM Başkanı olarak, Afganistan Halk Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani ve Afganistan Senato Başkanı Fazıl Hadi Müslimyar ile farklı vesilelerle görüştüğünü hatırlattı.

Şentop, Rahmani'yi en son Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında 2019'da İstanbul'da misafir ettiklerini anımsatarak, "Konferansın dördüncüsünü mart sonunda Antalya'da gerçekleştireceğiz. Sayın Rahmani ve Sayın Müslimyar'ın konferansa katılacağını bildirmesinden memnuniyet duydum." dedi.

Eylül 2020'de başlayan Afganistan'a barış getirecek müzakerelerde bir duraksama yaşandığını gözlemlediklerini anlatan Şentop şöyle devam etti:

"Bu dönemde Afgan kardeşlerimizin birlik içerisinde, kapsayıcı bir anlayışla ve kararlılıkla hareket etmelerini önemsiyoruz. Yakın zamanda Afganistan'daki şiddetin arttığını da endişeyle takip ediyoruz. Son 7 yılda en yüksek seviyeye ulaşan bu şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel iş birliğinin öneminden hareketle, ikili girişimlerimizin yanı sıra çok-taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da ülkenize katkılarımızı devam ettirmeye kararlıyız. Türk-Afgan dostluğunun ve kardeşliğinin pekiştirilmesine yönelik taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle ziyaretinize teşekkür ediyor, çalışmalarınızın hayırlı neticeler doğurmasını temenni ediyorum."

"Afganistan'ın siyasi varlığının devam etmesi için barış çok önemli"

Ahady de "Çok önemli bir konuya değindiniz. O da Afganistan'da barış. İnşallah Afganlar kendi aralarında fikirleri birbirine daha da yaklaşır ve sonunda şunun farkına varırlar: Afganistan'ın siyasi varlığının devam etmesi için barış çok önemli bir meseledir." dedi.

Dost ülkelerin de bu anlamda desteğine ve teşvikine ihtiyaçları olduğunu belirten Bakan Ahady, "Bu anlamda da çok güvendiğimiz, dostluğundan tereddüt duymadığımız ülke Türkiye'dir." ifadesini kullandı.

Ahady, barış müzakerelerinin yeniden başladığını, masada yeni önerilerin konuşulduğunu dile getirerek, "Umuyorum ki bu barış müzakerelerinin yeni döneminde Türkiye daha etkin rol alır." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu