TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ahmad Shah Ramazan ile bir araya geldi.

14.12.2019 19:41 | Son Güncelleme: 14.12.2019 19:42
TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü

TBMM Başkanı , Meclis Başkan Vekili Ahmad Shah Ramazan ile bir araya geldi.

Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bir otelde düzenlenen "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı "Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu"na ev sahipliği yapan Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Seçim süreci yaşayan Afganistan'da bir an önce hükümetin kurularak belirsizliğin sona ermesini temenni eden Şentop, FETÖ terör örgütünün Afganistan'da bazı girişimlerde bulunduğu yönünde haberler yer aldığını, bu konuda ortak ve etkili mücadeleyi sürdürmek istediklerini söyledi.

Görüşmede, Türkiye ve Afganistan dostluğuna vurgu yapılarak, bu iyi ilişkilerin gelecek nesillere de aktarılması gerektiği belirtildi.

Görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Meclis Başkan Vekili Ramazan ile görüştü
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