TBMM Başkanı Şentop: "Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor"
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TBMM Başkanı Şentop: "Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor"

TBMM Başkanı Şentop: 'Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinde Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye'nin etkilendiğini söyledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşmesinde Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye'nin etkilendiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve parlamento heyeti ile Tahran'a gelen Şentop, İranlı mevkidaşı Kalibaf ile görüştü.

Seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dileyen Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik ve başarı mesajını Reisi'ye ilettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel ve küresel bir kıymeti var. O nedenle ilişkilerin seviyesini her alanda yükseltmek görevimiz." dedi.

Göç sorununa karşı iş birliği mesajı

Görüşmede Afganistan'daki gelişmelere değinen Şentop, "Afganistan'daki siyasi istikrarsızlık ve göç sorunu İslam ülkelerinin ortak sorunu. Afganistan'daki göç sorunundan en çok İran ve Türkiye etkileniyor. ???????Afganistan'da istikrarın sağlanması ve göç dalgasının durdurulması için iş birliğimizi artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arası ilişkilerin önemine vurgu yapan Şentop, "Uluslararası parlamenter zeminlerde de beraberiz. PKK terör örgütü bölgesel bir tehdit. Bu bakımdan terör örgütlerine karşı iş birliğimizi daha da artırmalıyız." diye konuştu.

İran Meclis Başkanı Kalibaf da iki ülke ilişkilerinin önemine işaret ederek, "Bundan sonra parlamentolar arasındaki iş birliğimizi daha da ileri taşımalıyız. Ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi her alanda artırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Kalibaf Türkiye'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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