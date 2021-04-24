TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları...
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TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları...

TBMM Başkanı Şentop: '(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur".

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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