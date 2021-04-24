TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları...

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur".