TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları...
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur".
TBMM Başkanı Şentop: "(ABD yönetiminin sözde Ermeni Soykırımı'nı tanıması iddiaları) Yeni Başkan'ın veya yeni yönetimin önemli arşiv çalışmaları yapıp da yeni belgelere ulaşıp da fikir değişikliğine gittiğine inanan yoktur". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı