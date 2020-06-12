TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin, Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin, Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında mahkumiyet kararı verilmesini eleştiren ABD'ye tepki göstererek, "ABD, Türk mahkemelerinin verdiği karara saygı duymalı" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin, Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir
12.06.2020 17:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:16

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu eski çalışanı Metin Topuz hakkında mahkumiyet kararı verilmesini eleştiren ABD'ye tepki göstererek, "ABD, Türk mahkemelerinin verdiği karara saygı duymalı" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cuma namazı çıkışı Meclis'te parlamento muhabirleri ile bir araya geldi. Şentop, salgın başladığından bu yana Meclis'te 10 çalışanda Covit-19 tespit edildiğini belirterek, "7 personelimiz iyileşerek görevlerinin başındalar. Vaka tespit edilen 3 kişinin tedavisi ise sürüyor" dedi. Milletvekillerinde şu ana kadar Covit-19 tespit edilmediğini de belirten Şentop, Meclis'te her şeyin kontrol altında olduğunu kaydetti.

'YASSIADA TEKLİFİ EMSAL TEŞKİL ETMEZ'Yassıada yargılamalarına ilişkin verdiği kanun teklifi hakkında muhalefetten, "bize söylenmedi" şeklinde gelen eleştirilere ilişkin Şentop, "Milletvekili arkadaşlarımın hiçbirine 'beraber yapalım' demedim; ama 'biz de imza atalım' diyen herkes imza attı" değerlendirmesinde bulundu. Yassıada teklifinin ardından, 27 Mayıs darbesi için de benzer bir düzenleme yapılmasına ilişkin çağrılara Şentop, "Türkiye'de mağduriyetler çok. İdamlar, müebbetler. Burada emsal oluşturmayacak bir durum var. Yassıada'da yapılan şey belli kişileri yargılamak için özel mahkeme kurulmuş, emsal teşkil edecek bir durum yok; çünkü bunun gibi bir örnek daha yok. Diğerleri ise mevcut mahkemelerde yargılanmışlar. 'Kararlar doğrudur' demiyorum; ama 12 Eylül sonraki idamlar böyle değil" dedi.'MECLİS AÇILDI, UYGULADIK'TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçtiğimiz günlerde 3 milletvekilinin vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin kendisine gelen eleştirileri de değerlendirdi. Uzun zamandır bu konuyu uzun uzun anlattığını; ama kimsenin anlamak istemediğini vurgulayarak, şöyle dedi: "Herkes hukukçu değil, teknik detayları bilmeyebilir. Ama partilerin hukukçular var, arkadaşların onlara sorması gerek. Kesin hüküm verilmesi başka, dokunulmazlık bağlamındaki durumlar farklı. Musa Farisoğulları ve Leyla Güven, 27'nci dönemde ilk defa vekil seçildiler. Dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili bir durum yok. Anayasa'nın 83'üncü maddesinin iki istisnası var; ağır cezalık, suçüstülük hali ve vekil seçilmeden önce soruşturma olması. Güven ve Farisoğulları ile ilgili vekillik seçilmeden önce başlamış soruşturma var. Vekil seçilse bile bu dosyalarda dokunulmazlık kazanılmıyor. Berberoğlu, 26'ncı dönemde de milletvekili. Her seçim dokunulmazlık kazandırır, hepsinde ayrı bir dokunulmazlık vardır. Bu konu dile getirildi. Yargıtay bir karar verdi. Hüküm kesinleşmiş; ama 'benim görüşüm bu, uygulayamıyorum' dersem 'beğendiğimi uygulayıp beğenmediğimi uygulamam' demiş olurum. Böyle bir yetkim yok. Meclis'te bir kanun çıkarıyoruz, bazı arkadaşlarımız 'hayır' diyor; ama kanun çıkıyor. 'Hayır' diyenler 'biz uymayız' mı diyor. Yargı kararı başka bir şey hukuki görüş başka bir şey. Benim önüme gelmiş 'ben uygulamıyorum' diyebilir miyim? Biz neyi bekledik, çıkacak yeni infaz paketini. O paketten yararlanma durumu olabilir mi diye. Yargı paketi açıklandı. 'Uygulamasını görelim' dedik. Salgın süreci başladı. 48 gün Meclis tatil edildi. Meclis açıldı uyguladık."'AYASOFYA, TARİHİMİZ BAKIMINDAN ÖNEMLİ'Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin Şentop, "Şu anda Danıştay'da görüşülüyor. Gündemde olan bir süreç var. Danıştay 'hayır' derse de başka türlü yürürlükten kaldırma yolları var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile olabilir. Bizim tarihimiz bakımından önemli" ifadelerini kullandı. ABD'YE TOPUZ TEPKİSİMetin Topuz'a 'FETÖ'ye yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD makamlarına da tepki gösteren Şentop, "Bizde de mahkeme var. Söyleyebileceğimiz bir şey yok, herkes ona saygı duymalı. Sadece ABD mahkemelerine saygı duymak zorunda değil dünya. ABD'nin de Türkiye'deki mahkemeleri saygı duyması gerekir" dedi.'ÇOKLU BARO DÜZENLEMESİ OLABİLİR'AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı baroların seçim sistemine ilişkin Şentop, çoklu baro düzenlemesini savundu. Şentop, Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığını belirterek, "Henüz somut bir düzenleme yok. Olabilir bence. Çoklu kurulabilen meslek kuruluşu var. Anayasa Mahkemesi (AYM) karşı çıkmamış, 'çoklu olabilir' diyor, AYM aykırı bulmamış, olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Meclis Başkanlığı seçimleri hakkında "12 Temmuz'da seçim yapılmış en son. 12 Temmuz'a kadar yapmak gerekiyor. 5 gün adaylık, 5 gün seçim. 2 Temmuz'da başlayabilir" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak Haber
George Floyd'u öldüren polis suçlu bulunursa 1 milyon dolardan fazla emeklilik ikramiyesi alacak
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Hastasının sorduğu soruya sinirlenen doktor, sinkaflı küfürler edip hakaretler savurdu
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Caminin musluklarını çalan hırsız, saklandığı kamyonette kıskıvrak yakalandı
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Yunan gazeteciye verdiği 'Ayasofya' cevabı canlı yayında soruldu! İmamoğlu sözlerini yineledi
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,82'den işlem görüyor
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Kene ısırmasından enfekte olan kişi, hastalığı başkalarına bulaştırabiliyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Kendisini hastaneye götüren sağlık personelini ambulans içinde taciz etti
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
10 yaşındaki kızın bahçede gezerken bulduğu gök taşı, ailesini sevince boğdu: Allah'ın bize bir hediyesi
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Donald Trump Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Evgar Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Can Bartu Bülent Uygun Lionel Messi Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Çocuk Ankara Beşiktaş
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: ABD'nin, Türkiye'deki mahkemelere saygı duyması gerekir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:16:53. #1.15#
title