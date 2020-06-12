TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları)...
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TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları)...

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."

TBMM Başkanı Şentop:
12.06.2020 15:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:46

TBMM Başkanı Şentop: "(ABD makamlarının, mahkemenin Metin Topuz kararını eleştiren açıklamaları) Dünya yalnızca ABD mahkemelerine saygı duymak mecburiyetinde değil. Türkiye'deki mahkemelere Amerikalılar da bizler de saygı duymalıyız."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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