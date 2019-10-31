31.10.2019 23:31

TBMM Başkanı Şentop: "ABD binlerce kilometre öteden Suriye'de terör örgütleriyle mücadele etmek için geliyor, Türkiye sınırlarının hemen ötesinde bir terör örgütü ile mücadele etmek için sağa sola bakarak izin isteyecek değil"

-"Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirmiş olduğu operasyonlar ve bu bağlamda Türkiye'nin elde etmiş ve gerçekleştirmiş olduğu hedefler, bundan rahatsız olan ABD'nin içinde birtakım çevrelerin olduğunu biliyoruz"

"Dünya değişti. Sadece bazı devletlerin haklara sahip olduğu, bazılarının sorumluluklara sahip olduğu dünya yok"

TBMM Başkanı Şentop'dan ABD Temsilciler Meclisi'nin kararına tepki

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karara tepki göstererek, "Türkiye'nin uluslararası alanda bu bölgede itibarlı durumundan rahatsız olan çevreler var. Bunu önemsemiyoruz" dedi.

Meclisteki makamında Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile görüşmesinin ardından gazetecilere bir açıklama yapan TBMM Başkanı Şentop, 29 Ekim'de ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı karara tepki gösterdi. Şentop, "1915 olayları ile ilgili Ermeni lobisinin tezlerini destekleyen bir karar. Karar hep gelirdi ama geçmezdi. Bu defa bir değişiklik oldu ve Meclisten geçti. Buna sebep olacak husus Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine karşı gerçekleştirilmiş olduğu operasyonlar ve bu bağlamda gerçekleştirdiği hedefler. Bundan rahatsız olan ABD içinde bir takım çevreler olduğunu biliyoruz. Seçimlere gidildiği için siyasi dengeleri, iç siyasetteki dengeleri de var. Ama Türkiye'nin uluslararası alanda bu bölgede itibarlı durumundan rahatsız olan çevreler var. Bunu önemsemiyoruz. Dünya değişti. Sadece bazı devletlerin haklara sahip olduğu, bazılarının sorumluluklara sahip olduğu dünya yok" dedi.

Şentop, Türkiye'nin sağa sola bakarak izin istemeyeceğini vurgulayarak, "O anlamda bir tereddüdümüz yok. Dün bizim meclisimizde de bir parlamento kararı çıktı. Parlamentonun birçok işlevi var. Meclis Başkanlığı tezkeresi olarak Meclise sevk edildi. Bir açıklama Türkiye'nin pozisyonunu ifade eden, verilen kararın haksızlığını, hukuki metin olmadığını ortaya koyan bir içerikteydi. Parlamento kararı olarak kayıtlara geçti. Ben destek veren bütün siyasi partilerden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle devam etti:

"Kendi bekledikleri sonucun Suriye'de ortaya çıkmaması sebebiyle, Türkiye'nin kendi inisiyatifiyle başarılı olması ve tahmin edilenden daha kısa sürede başarılı olması, sadece ABD ile ilgili kısmı yok. Aynı zamanda Rusya ile yapılan görüşmeler var. Türkiye'nin bu şekilde inisiyatif almasından rahatsız olan bir takım çevreler var. Eski dünya bilgilerine dayanarak oluşturulan politikalar bazı ülkeleri denklem dışında bırakıyor. Bazı Avrupa ülkeleri bağırıp çağırıyorlar, ama mahalle takımı gibi maç yapıyorlar. Türkiye hem bölgenin hem dünyanın şartlarını iyi okuyarak, kararlı, milletin menfaatlerini savunma kararını ortaya koyarak hareket ediyor. ABD Temsilciler Meclisi'nin kararının bağlayıcılığı yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin de Şentop, Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu değerlendireceğini söyledi.

Kaynak: İHA