TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

15.01.2020 20:07 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:07
TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Kazancı'yla görüştü

TBMM Başkanı , Mısır polisince Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen baskın dolayısıyla, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol 'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mustafa Şentop, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek, 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, AA Genel Müdürü Şenol Kazancı'yı telefonla aradı. Gelişmeler hakkında bilgi alan Şentop, Kazancı'ya 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: DHA
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