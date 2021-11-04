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TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ü kabul etti.

Şentop, Meclis'teki makamında kabul ettiği Karagöz'e, nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

AA'nın, " Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" olduğunu, dünyanın dört bir yanından haber geçtiğini belirten Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'e görevinde başarı diledi.

AA Genel Müdürü Karagöz, Meclis Başkanı Şentop'a teşekkür ederek, kendisine ziyaretin anısına, AA arşivinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilen fotoğrafının yanı sıra 24'üncü Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından AK Parti İstanbul Milletvekili olarak, ilk kez Meclis kürsüsünde yemin ettiği sırada çekilen fotoğrafını hediye etti.

TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, AA Genel Müdürü Karagöz'ü kabul etti

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