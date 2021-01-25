TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası

25.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:44
TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay Madalyası ile ödüllendirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın (TÜRKSOY) Abay Kunanbay Madalyası ile ödüllendirildi.

Meclis'teki makamında TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'u kabul eden Şentop'a, Abay Kunanbay Madalyası takdim edildi.

Meclis Başkanı Şentop, TÜRKSOY'un, kültürel devamlılığı ve bütünlüğü sağlamaya vesile olduğunu söyledi.

TÜRKSOY'un, kurulduğu 1993'ten bu yana başta Türk kültürüne hizmet etmek, Türk dünyasındaki farklı ülkelerde yaşayan aynı köken, kültür ve dilden insanları bir araya getirmek için yürüttüğü faaliyetlerin önemine işaret eden Şentop, bu faaliyetlerin gelecek süreçte de başarılı şekilde devam etmesi temennisinde bulundu.

2020'nin, ünlü Kazak aydını, bilim, kültür, felsefe ve eğitim insanı Abay Kunanbay'ın doğumunun 175. yılı dolayısıyla "Abay Kunanbay Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Şentop, Kunanbay'ın, Kazak kültürü açısından çok önemli bir isim olduğunu ifade etti. Şentop, "Sayın Nazarbayev'in ifadesiyle 'Abay Kunanbay'ı anlamak, Kazak halkını, kültürünü anlamaktır.' Eserleriyle elçi olacaktır inşallah. Türk dünyasında onu tanımak için geniş kapsamlı faaliyetler düzenlenecek. Bu vesileyle sizi bu karardan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Türk makamlarının kendilerine çok destek verdiğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının, TBMM'nin, milletvekillerinin ve parlamentolar arası dostluk gruplarının, programlarına iyi niyetle katıldığını belirtti.

Kaseinov, Şentop'a, "TÜRKSOY'u daha iyi anlatmak için sizinle iyi zamanlar geçirmek istiyoruz. TÜRKSOY'a sizi davet etmekten onur duyarız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Neslihan Atagül Tuba Büyüküstün
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Rus İntihar Instagram Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'a TÜRKSOY'dan Abay Kunanbay Madalyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.1.2021 16:47:08. #1.16#
title