TBMM Başkanı Şentop'a, Balkanlardan 'Ayasofya' mektubu
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TBMM Başkanı Şentop'a, Balkanlardan 'Ayasofya' mektubu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a mektup gönderen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği (İDB) Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Başkanı Şentop'a, Balkanlardan 'Ayasofya' mektubu
23.07.2020 13:59 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:03

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'a mektup gönderen Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İslam Dini Birliği (İDB) Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İDB Başkan Vekili Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai mektubunda, Başkanlığa yeniden seçilmiş olmasından dolayı TBMM Başkanı Şentop'u tebrik ederek, Ayasofya'nın, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle 86 yıl sonra cami olarak asli görevine dönüştürülmüş olmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.

Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai mektubunda, "Başta Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere, hem Makedonya Müslümanları olarak bizleri, hem de bütün dünya Müslümanlarını ziyadesiyle sevindirmiştir. Bu tarihi olayın bütün dünya Müslümanları için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle duygularını da dile getiren Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai, Erdoğan liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünya Müslümanları ve mazlumları nezdinde yükselen bir yıldız ve vazgeçilmez bir ümit kaynağı olduğunu ifade etti.


Kaynak: DHA

Manşet

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