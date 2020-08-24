TBMM Başkanı Şentop'a, Azerbaycan Meclis Başkanı Gafarova'dan doğal gaz rezervi keşfi tebriği Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u tebrik etti.

Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Başkanı Şentop, Gafarova ile telefonda görüştü.

Gafarova, Türkiye'nin Karadeniz'de gerçekleştirdiği doğal gaz keşfi nedeniyle Şentop'a tebriklerini ilettti.

Ayrıca Gafarova, Şentop'a, Giresun'da yaşanan sel felaketi nedeniyle de geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Kaynak: AA