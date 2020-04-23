TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden çocukların 23 Nisan'ını telekonferansla kutladı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocuklarla telekonferans yoluyla görüşerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 81 ilden çocuklarla telekonferans yoluyla görüşerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Şentop, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen koltuğunu bir çocuğa devretme töreni yerine 81 ilden çocuklarla telekonferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Şentop, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katıldığı görüşmede, miniklerin bayramını kutladı.

Görüşmede, bazı çocuklar TBMM Başkanı Şentop'a Meclise ziyarete gelmek istediğini söylerken bazıları ise şiir okudu.

Kaynak: AA