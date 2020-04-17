TBMM Başkanı Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı
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Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Turgut Özal, Politika

TBMM Başkanı Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı.

17.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:18
TBMM Başkanı Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına öncülük eden, vizyonu ve geleceğe dönük çalışmaları ile birçok ilke imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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