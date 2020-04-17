TBMM Başkanı Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yılında andı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve sosyal değişimine, dünyaya açılmasına öncülük eden, vizyonu ve geleceğe dönük çalışmaları ile birçok ilke imza atan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 27. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA