TBMM Başkanı Şentop, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 59. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ı tebrik etti.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor'u mağlup edip şampiyon olan ve sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş Futbol Takımı'nı, başkanı, yöneticileri ve tüm Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen