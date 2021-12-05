TBMM Başkanı Şentop "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü"nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından "#5aralık1934", "#seçmeseçilmehakkı" Hashtag'leri ile yayımladığı mesajında, "5 Aralık 1934'te birçok Avrupa ülkesinden önce, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması, demokrasi için gurur vesilesidir. TBMM'de kadın milletvekili sayısının artması, geleceğe yürüyüşümüzde bizi güçlü kılacaktır. Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

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