TBMM Başkanı Şentop "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü"nü kutladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü"nü kutladı

AA / İsmail Çimen - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından "#5aralık1934", "#seçmeseçilmehakkı" Hashtag'leri ile yayımladığı mesajında, "5 Aralık 1934'te birçok Avrupa ülkesinden önce, kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının tanınması, demokrasi için gurur vesilesidir. TBMM'de kadın milletvekili sayısının artması, geleceğe yürüyüşümüzde bizi güçlü kılacaktır. Kutlu olsun." ifadesini kullandı.

AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Zaten kimse gelmemiş ki' sitemiyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

AK Parti'li Mahir Ünal'dan "Zaten kimse gelmemiş ki" sitemiyle ilgili yeni açıklama: Espri yaptım

AA / İsmail Çimen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title