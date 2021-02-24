TBMM Başkanı Şentop: 33 fezleke Meclis'e ulaştı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, HDP'li 9 milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerle ilgili, "Dün akşam 33 fezleke Meclis'e ulaştı. İçinde HDP'li vekillerin fezlekeleri de var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı