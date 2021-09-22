TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim kanunlarında yapılacak değişikliğe ilişkin, "2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, seçim kanunlarında yapılacak değişikliğe ilişkin, "2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz" dedi.

Meclis Başkanı Şentop, İspanya ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kanunlarındaki değişikliğe ilişkin "Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim" açıklamasının hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Seçim kanunu ile ilgili değişikliğin seçimlerden en geç 1 yıl önce yapılması lazım çünkü seçim kanunu değişiklikleri 1 yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamıyor. 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım. 1 yıl sonra 2023 Haziran'ında seçim olacak. Henüz Meclis'e verilmiş bir teklif yok. O bakımdan benim bir değerlendirme yapmam söz konusu değil. Geldiği zaman şüphesiz hemen sevk ediyoruz. Önce komisyon aşaması daha sonra Genel Kurul aşaması olacak. Meclis'in kendi olağan gündemi devam eder, muhtemelen de kasım ortasına doğru bütçe ile görüşmeler başlar. Ben biraz erken ama yeni yasama yılının milletvekillerimiz için, Meclis'imiz için hayırlı olmasını, faydalı sonuçlar elde edecek hayırlı sonuçlar olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim."

TBMM Başkanı Şentop, 1 Ekim'de açılması planlanan Meclis'in ilk günkü programıyla ilgili de "1 Ekim'de Anayasa'daki ifade gereği olarak, bizim teamüllerimiz de öyle Sayın Cumhurbaşkanı'mız, Meclis'in açılışında bir konuşma yapacak o gün de açılışı yapacağız. Cuma günü saat 14.00'te başlayacak. Milli Eğitim Bakanı'mızın yemini de söz konusu olacak çünkü iç tüzüğümüze göre yeni bakanlar Meclis'in toplandığı ilk oturumda yemin ederler. Onu yapacağız, ondan sonra rutin çalışmalar yine salı gününden itibaren devam edecek" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım

TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la ikili görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'la ikili görüştü

 Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Merzuki, Cumhurbaşkanı Said'in azledilmesi çağrısı yaptı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabı New York'ta led ekranlarda tanıtıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mustafa Şentop Cansu Dere
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Mustafa Denizli Cristiano Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Şans Oyunları Yemek Tarifleri Sultan Selim Hakan Binbaşgil Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: TBMM Başkanı Şentop: 2022 Haziran'ına kadar seçim kanunlarının tamamlanması lazım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:03:31. #1.12#