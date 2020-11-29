TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların...

TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz.