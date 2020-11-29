TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların...
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TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların...

29.11.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 12:11
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz.

TBMM Başkanı Şentop: "20. yüzyılda artık başta Müslümanlar olmak üzere, mazlum milletlerin güçleneceği, haklarını, hukuklarını alacağı, onların kavgasını, mücadelesini sürdüreceği bir mevsimin içindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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