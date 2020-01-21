TBMM Başkanı Şentop, 20 Ocak katliamı sergisini açtı

21.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:52

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'de açılan 20 Ocak katliamı sergisini açtı.



TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından TBMM'de açılan Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi açılışına katıldı.



Sovyetler Birliği ordusunun sivil halkı 20 Ocak'ta katlettiğini belirten Başkan Şentop, acısının 30 yıla rağmen hafızalarda tazeliğini koruduğunu vurgulayarak, "Katliamdan sonra düzenlenen cenaze merasimine karanfillerle katılması ve sokaklara dökülen kanların üzerine karanfil atılması sonucu 20 Ocak Bakü katliamı karanfille özdeşleşmiş, 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece karanfilin ağladığı gece olarak anılmaya başlamıştır. Dost ve kardeş Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamentosu 29 Mart 1994 yılında, 20 Ocak 1990 olaylarını Azerbaycan ulusal bağımsızlık mücadelesini boğmak, halkın bağımsızlığa olan inancını kırmak için totaliter komünist rejim tarafından gerçekleştirilen askeri tecavüz ve katliam olarak kabul etmiştir" dedi.



Şentop şöyle konuştu:



"Azerbaycan'ın sevinci; bizim sevincimiz, gururu; bizim gururumuzdur, Azerbaycan'ın en büyük sıkıntı kaynağı olan Yukarı Karabağ sorunu da bizim için aynı derecede ciddi, önemli bir sorun halindedir. Ülkemiz Yukarı Karabağ sorununun Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde, barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması için çaba sarf etmektedir."



Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu belirterek, "Türkiye-Azerbaycan ilişkileri benzersiz bir seviyededir. Tek millet iki devlet mefhumu en yükseklerden Cumhurbaşkanlarımız arasındaki ilişkiden halklarımız arasındaki ilişkilere kadar mevcuttur. Şehitlerimizin derin hatırası anılacaktır" ifadelerini kullandı.



Şentop ve İbrahim birlikte fotoğraf sergisini gezdiler. - ANKARA

Kaynak: İHA