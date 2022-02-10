TBMM Başkanı Şentop: 2 defa seçilme hakkı yeni sistemde getirilmiştir

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, "Yeni getirilen düzenlemeyle, 101'inci maddeyle bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına olduğu gibi daha önce cumhurbaşkanlığı yapmış olanlara da seçilme hakkı getirildiği raporda ifade edilmiş. Yeni düzenlemeyle 2 defa seçilme hakkının yeni sistem içinde getirildiği anlaşılmaktadır" dedi.

Tbmm Başkanı Şentop, Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarıyla ilgili, "Bu konu hukuki bir konu. Hukuki bir tartışma yapmak lazım. Bu konuyu gündeme getiren arkadaşlar, milletvekilleri boylarını aşan sularda yüzüyorlar. Bu hukukçuların yapacağı bir tartışma" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, milletvekili dokunulmazlıklarına ilişkin soru üzerine, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızla zaman zaman görüşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mız aynı zamanda devletimizin başıdır. Dokunulmazlık bir anayasal kurumdur. Suç işleme özgürlüğü tanıyan bir kurum değildir. Dokunulmazlık yasama faaliyetlerini korumak için ortaya çıkmıştır. Dengeyi korumak lazım. Anayasal düzene karşı hareket içerisinde olan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde şahsi görüşümü ifade etmek isterim" diye konuştu.