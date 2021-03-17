TBMM Başkanı Şentop, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yılı törenlerine katılacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yarın Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı törenlerine katılacak.

Meclis Başkanı Şentop, beraberinde bazı milletvekilleriyle yarın Çanakkale'ye gidecek. Şentop, Çanakkale Havalimanı'nda Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanacak, daha sonra helikopterle Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'ne geçecek. TBMM Başkanı Şentop, Şehitler Abidesi'nde saat 12.00'de başlayacak törene iştirak edecek. Meclis Başkanı Şentop, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş tarafından abideye ayrı ayrı çelenk bırakılacak.

Saygı duruşunda bulunulması, saygı atışı yapılması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Türk bayrağının göndere çekilmesi ile başlayacak törende, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapacak. Daha sonra Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirini seslendirecek.

Törende, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasının ardından TBMM Başkanı Şentop, katılımcılara hitap edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Çanakkale Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından Çanakkale cephesinde vatan uğruna şehit düşenler için dua edilecek. Şentop, duanın ardından "Şehitlik Defteri"ni imzalayacak, beraberindekilerle şehitlerin kabirlerine karanfil bırakacak. Şentop ve beraberindekiler Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni de gezecek.

Şehitler Abidesi'ndeki tören, donanmaya ait çok sayıda savaş gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan resmi geçidi ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Çanakkale semalarında gösterisiyle sona erecek.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra inşası süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunacak ve 18 Mart 2022'de tamamlanarak hizmete açılması planlanan köprü hakkında yetkililerden bilgi alacak.

TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Çanakkale'deki programın ardından İstanbul'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu