TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir...
TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir.
15.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:40
TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir."
Kaynak: AA