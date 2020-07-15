TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir...
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TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir...

TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir.

TBMM Başkanı Şentop:
15.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:40

TBMM Başkanı Şentop: "(15 Temmuz Şehitler Anıtı) Bu anıt, o gece vatanı istila, iradesi esir edilmesin diye meydanlara akıp kökü dışarıda bir ihanet şebekesinin yaktığı zulüm ateşini kanlarıyla söndüren kahramanların aziz hatırasına dikilmiştir."

Kaynak: AA

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