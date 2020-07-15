TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz...
TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır.
15.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:42
TBMM Başkanı Şentop: "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi, Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek güç haline gelmeye başlamasıdır."
Kaynak: AA