- TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
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- TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

- TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti
15.07.2020 20:34 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:38

- TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi. Programa, şehit yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Şentop, Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bazı milletvekilleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma programında, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dua edildi. Şehit yakınlarına başsağlığı dileyen Şentop, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Kaynak: İHA

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