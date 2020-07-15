TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programına katıldı
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TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programına katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

TBMM Başkanı Şentop, 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'nde anma programına katıldı
15.07.2020 12:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:38

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ile Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği ve Polis Şehitliği'nde düzenlenen anma programı, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ankara Müftüsü Yusuf Doğan'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Şentop, 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Şentop'a, eski TBMM Başkanı ve Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Kaynak: AA

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