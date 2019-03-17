TBMM Başkanı Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Öyle kritik bir dönemden geçiyoruz ki insanların hem sözlerine hem yaptıklarına hem de kimlerle beraber iş yaptıklarına bakma mecburiyetindeyiz." dedi.

Şentop, Malkara Ziraat Odasının, bir düğün salonunda onuruna verdiği yemekte, gelecek 20-25 yıl içerisinde dünyanın yeniden şekilleneceğini söyledi.

Türkiye'nin dünyada söz sahibi bir ülke haline geldiğini ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Çeşitli ülkeler pozisyon almaya çalışıyor şu anda, şu an görünen çatışma gerçek çatışma değil. Herkes gücünü artırmak istiyor ve yerini belirlemek istiyor. Türkiye de bu tabloda yerini almaya çalışıyor. Bunun 10 sene öncesine göre değerlendirme yapmak mümkün değil. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki, gelişmeler o kadar, gün gün yeni pozisyonlar belirlemeniz gerekiyor. Bunu anlamayan birçok ülke var. Türkiye içinde de bunu anlamayan birçok siyasetçi ve insan var."

Şentop, dünyanın önemli dönemlerden geçtiğini, bu dönemlerde insanların ve siyasetçilerin Türkiye içinde ve dışında neler söylediğine bakmak gerektiğini vurguladı.

Herkesin insanların hoşuna gidecek şeyler söylediğini, söylenenlerle beraber yapılanlara da bakmak gerektiğini anlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

"ABD mesela ne söylüyordu? Afganistan'a giderken demokrasi götürmek için gittiğini söylüyordu. Irak'a giderken demokrasi getirmek için gittiğini söylüyordu. Ne olduğunu hep beraber gördük. İnsanların sadece söylediklerine bakmayalım, bu yeterli değil, buna göre değerlendirme yapmamamız bizi doğru sonuca ulaştırmaz. Söyledikleriyle beraber yaptıklarına da bakacağız. Yaptıkları da önemli. Bazen bu da yeterli olmuyor. İnsanların kimlerle beraber hareket ettiğine de bakmamız lazım. ABD ve Türkiye dost, stratejik ortak vesaire, çok iyi tamam. Hep beraber Suriye'de barışı sağlayacağız.

Ne yapıyor ABD, PKK'nın sınır dışındaki adı, uzantısı değil, Türkiye'de PKK, Suriye'de YPG değişen bir şey yok, onlara yardım ediyor. Türkiye'ye karşı terör faaliyeti yürüten bir örgüt bu. PKK, ABD'nin terör örgütleri listesinde var. Sınırı geçti ismini değiştiriyor onu terör örgütü kabul etmiyor, silah yardımı yapıyor ona. Nerede kullanacak bu silahı? Türkiye'ye karşı kullanacak. O zaman söylediklerine bakmayacağız stratejik ortak, stratejik müttefikiz, yaptıkları da çok şüphe uyandırmıyor ama kimle beraber olduğuna baktığımızda tablo ortaya çıkıyor. Öyle kritik bir dönemden geçiyoruz ki insanların hem sözlerine hem yaptıklarına hem de kimlerle beraber iş yaptıklarına bakma mecburiyetindeyiz."

Kaynak: AA