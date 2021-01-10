TBMM Başkanı Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun doğru, eksiksiz ve hızlı şekilde bilgilendirilmesi için gecesini gündüzüne katan, bir fotoğraf karesi ve bir görüntü için saatlerce emek harcayan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz