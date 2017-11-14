TBMM Başkanı Seçimi

Meclis Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Kahraman, yeniden TBMM Başkanı adaylığı kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Bahçeli'nin TBMM'deki makamında, basına kapalı gerçekleşen ziyaret 20 dakika sürdü. Ziyarette Kahraman'a, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin eşlik etti.



Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kahraman, 26. Dönem ikinci devre için Meclis Başkanlığı seçiminde aday olduğunu anımsatarak, Bahçeli'den destek istediğini söyledi.



Kahraman, "Önümüzdeki dönemin Türkiyemiz, milletimiz, insanlık için hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ettim. Kendilerinin engin tecrübesi var, vatan aşkı var, millet sevgisi var. Hepimiz aynı hedefe yöneliğiz. İnşallah önümüzdeki çalışma döneminde aynı istikamette, aynı hedefte, Türkiyemizin tarihte yüklenmiş olduğu hedefte ilerlemede destek olunacak, beraber yürüyeceğiz inşallah. Siyasi partiler millete hizmet için, milletin yücelmesi için var, muassır medeniyetin ötesine geçmek için var. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.



Bahçeli de Kahraman'ın sözlerine "Başarılar diliyorum." diyerek karşılık verdi.



Başvurular Perşembe günü gece yarısı sona erecek



Öte yandan, 12 Kasım Pazar günü başlayan TBMM Başkanlığı seçim sürecinde adaylık başvuruları 16 Kasım Perşembe günü gece yarısına kadar devam edecek.



TBMM İçtüzüğüne göre, başkanlık için bir yasama döneminde 2 kez seçim yapılıyor. İlk seçilenin görev süresi 2 yıl, ikinci devre için seçilenin görev süresi ise 3 yıldı. Ancak anayasa değişikliği ile genel seçimlerin süresi 4 yıla indirildiğinden, ikinci dönem için seçilecek TBMM başkanının görev süresi 3 değil, 2 yıl olacak.



İçtüzük gereği adaylar, mevcut başkanın görev süresinin dolmasından 10 gün önce başlamak üzere, 5 gün içinde Başkanlık Divanına bildirilecek ve TBMM Genel Kurulu seçimin yapılacağı gün kendiliğinden toplanacak. Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak.



İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (367), üçüncü oylamada ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (276) aranacak.



Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak, dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilmiş olacak.



Meclis Başkanlığı seçimi, aday gösterme süresinin bitiminden itibaren 5 gün içinde tamamlanacak. Siyasi parti grupları başkanlık için aday gösteremiyor.



Buna göre TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanlığı seçiminin 20 Kasım Pazartesi yapılması bekleniyor. Başkanın ilk turda seçilememesi halinde, ikinci ve üçüncü turlar da aynı gün yapılacak.