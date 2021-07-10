Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop Şarköy Kaymakamlığı'nı Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaretler için ilimize gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Sayın Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet ile Şarköy Kaymakamlığı'nı ziyaret etti.