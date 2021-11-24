TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Vali Aziz Yıldırım İlimizde Görev Yapan Öğretmenlerle Videokonferans Yoluyla Bir Araya Geldi

24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Tbmm Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve Valimiz Sayın Aziz Yıldırım, ilimizde görev yapan öğretmenlerle videokonferans yoluyla buluştu.

Valilik makamında gerçekleştirilen "Tekirdağ Çevrimiçi Öğretmenlerle Buluşma Programı" İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan'ın konuşmasıyla başladı.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmenlik" unvanının verildiği bu anlamlı günde, ilimizde görev yapan siz değerli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum.

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve Milletini seven, çağın gerektirdiği bilgi ve beceriyi edinmiş, Milli ve manevi değerlerimizi benimsemiş kişiler olarak yetiştiren siz değerli öğretmenlerimiz, yeryüzündeki en önemli görevlerden birini ifa etmektesiniz.

Sizler, toplumumuzun manevi mimarlarısınız. Tavır ve davranışlarınız, karakteriniz, mesleki yeterliliğinizle çocuklarımızın, gençlerimizin hayatına dokunuyor, onların geleceklerine olumlu yönde etki ediyorsunuz.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmendir. Öğretmen geçmişin öğreticisi, geleceğin kurucusudur. Gelecek gençlerindir, gençler de öğretmenlerin eseridir" diyerek, öğretmenlik mesleğinin önemini vurgulamıştır.

Ülkemizin uluslararası alanda, daha da güçlü bir şekilde temsil edilmesi hiç kuşkusuz iyi yetişmiş insan gücüne bağlıdır. Bu da, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, nitelikli bir eğitim almasıyla mümkündür. Bu anlamda en büyük görev de öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmenlerimizin Devletimizi, Milletimizi daha iyi seviyelere taşıma konusunda her türlü fedakarlığı yapacağına inancım tamdır.

Bilgi güçtür ve bilgiyi bize tanıtan aşılayan öğretmenlerimizdir. Kuran-ı Kerim'de bilgi sahibi olan kişinin önemi şu şekilde ifade edilir: "De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu! " Doğrusu ancak akıl iz'an sahipleri bunu anlar. " (Diyanet İşleri Başkanlığı Meali, Zümer Suresi 9. Ayet) Bizlere bilmediklerimizi, iyilikleri, güzellikleri öğreten, bizlere örnek ve rehber olan öğretmenlerimize her zaman minnettarız.

Bu vesileyle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bu kutsal görevi yerine getirirken Şarköy'lü Şehit öğretmenimiz Neşe Alten gibi şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, rahmetle anıyorum. " dedi.

Ardından Meclis Başkanı Şentop, görüntülü sohbet uygulaması "Zoom" üzerinden canlı yayımlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü Buluşması'nda yaptığı konuşmada, çocukları, gençleri faydalı kişiler olarak yetiştirmek için gayret eden öğretmenlerle çevrim içi de olsa birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çocukların eğitim ve öğretiminde, terbiyesinde, onların inşası için öğretmenlerin verdiği üstün gayret ve mücadelenin, bilinçle, yorulmadan ve bıkmadan devam etmesi temennisinde bulunan Meclis Başkanı Şentop, şöyle devam etti:

"Başta görevi başında şehit edilenler olmak üzere vefat eden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli öğretmenlerimiz, milletçe geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sizlere güvenle emanet ediyoruz. İnsanın yer yüzündeki macerasıyla birlikte başlayan mesleğinizin özü insanla uğraşmak, insan yetiştirmektir. Öğretmenlik sabırlı olmayı, sebat etmeyi, gayretli olmayı gerektiriyor. Tabii bütün bunları söylerken 18 yıl öğretmenlik yapmış, üniversitede hocalık yapmış birisi olarak konuşuyorum. "

Şentop, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak, "Öğrencilerinizi toplumumuzun sahip olduğu kültürel değerlerle mücehhez kılarken çok büyük bir hizmeti ifa ediyoruz. Bir yandan toplumsal yaşantının dinamiklerini ve devamını, o esnada da değişen şartlara uyum sağlamalarını ve adapte olmalarını kontrol ederek talim ve terbiyelerini zenginleştiriyorsunuz. Bu sebeple mesleğiniz toplumumuz tarafından en ulvi ve en kutsal meslek olarak vasıflandırılmaktadır. " diye konuştu.

Her insanın hayatına tesir eden bir öğretmeni olduğunu dile getiren Meclis Başkanı Şentop, şunları kaydetti:

"Hepimiz okul sıralarından geçtik. Adını hiç unutmadığımız mutlaka en az bir öğretmenimiz olmuştur. Kendimize model aldığımız, gönül köprüsü kurduğumuz bu öğretmenimiz veya öğretmenlerimiz hayatımızın sonraki safhalarında zihnimizde dost sohbetlerinde yad ettiğimiz insanlar olmuştur. Takdir edersiniz ki bir öğretmen, ruhuna tesir ettiği öğrencilerine, rehberliği sayesinde büyük ve geniş ufuklar, bir yol sunabilir. Mesleğinizin özünde var olan fedakarlığın sahipleri olarak, gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı nesilleri sarsılmaz bir güvenle sizlere emanet ediyoruz. " dedi.

Sonrasında ilçelerimizi temsilen 4 öğretmen konuşma yaptı ve Meclis Başkanı Şentop'a öğrenci ve öğretmenlikle ilgili sorular sordu.

Konuşmaların ardından programa katılan TBMM Başkanı Şentop'un imam hatip lisesinden edebiyat öğretmeni Kamil Güney, Meclis Başkanı'nın 1983 yılındaki ödev defterini, kendisine ulaştırması için İl Milli Eğitim Müdürü Ulusan'a teslim etti.

Kamil Güney, Meclis Başkanı Şentop'un yazdığı şiirleri yeniden okuduğunu ve öğrencisiyle gurur duyduğunu ifade etti.

Meclis Başkanı Şentop ise öğretmeninin anlattıkları ve gösterdiği ödev defterinin kendisi için sürpriz olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanı Şentop, çok disiplinli olan öğretmeninden öğrencilik yıllarında çok istifade ettiğini söyledi. Ardından program sona erdi.

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