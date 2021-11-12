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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan Mardin Valiliğine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan Mardin Valiliğine ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

MARDİN (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mardin Valiliğini ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Mardin'e gelişiyle bir dizi ziyarette bulundu. Başkan Şentop, basına kapalı gerçekleşen Ulu Cami, esnaf ve Dara Antik Kenti ziyaretlerinin ardından Mardin Valiliğine geldi. Şeref defterini imzalamasının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'a plaket takdim edildi. - MARDİN

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan Mardin Valiliğine ziyaret

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop'tan Mardin Valiliğine ziyaret

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