MARDİN (Habermetre) - TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı Ziyaret Etti. Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Mardin'e gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Mardin Valiliği Makamında Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Meclis Başkanı Şentop, Valilik girişinde Vali Demirtaş, Vali Yardımcıları, Artuklu Kaymakamı ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. TBMM Başkanı Şentop valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Mardin Valiliği makamında Vali Demirtaş'tan brifing aldı. Valilik ziyareti sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop'a Ak Parti İl Başkanı Faruk Kılıç ile Artuklu, Yeşilli, Ömerli ve Midyat Belediye Başkanları da eşlik etti. Program ve temaslarını sonlandıran TBMM Başkanı Şentop, kentten ayrıldı.

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