TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan'tan yurda döndü.

31.07.2019 23:14
TBMM Başkanı Mustafa Şentop yurda döndü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret için bulunduğu Moğolistan'tan yurda döndü.
Şentop'u taşıyan özel uçak İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.
Şentop ile TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve milletvekilleri de İstanbul'a geldi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et