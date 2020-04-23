TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Aslanlı Yol'dan yürüyüş Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması Makam araçlarıyla gitmeleri ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki...
23.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:18
Aslanlı Yol'dan yürüyüş
Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması
Makam araçlarıyla gitmeleri ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Kaynak: AA