TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti Aslanlı Yol'dan yürüyüş Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması Makam araçlarıyla gitmeleri ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki...

Aslanlı Yol'dan yürüyüş Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakma Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesi Misak-ı Milli Kulesi'ne geçiş TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması Makam araçlarıyla gitmeleri ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Kaynak: AA